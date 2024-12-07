Израиль обвинили в многократном нарушении перемирия с Ливаном

Израиль за две недели 155 раз нарушил условия соглашения о перемирии с Ливаном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.**

Перемирие между Ливаном и Израилем было заключено 27 ноября при посредничестве. По условиям соглашения, Израиль отведет свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что шиитское движение «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.

До этого глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Израиль и «Хезболла» хотят продолжения режима прекращения огня.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Ранее в Израиле предупредили, что усилят операции в Ливане при нарушении перемирия.