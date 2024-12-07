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Израиль перехватил хуситскую ракету

ЦАХАЛ: авиация Израиля перехватила выпущенную из Йемена ракету

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Ammar Awad/Reuters

Авиация Израиля перехватила выпущенную из Йемена ракету. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Сообщалось, что ракета была уничтожена до подлета к территории Израиля, а потому воздушная тревога из-за ее приближения не объявлялась.

26 сентября лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля.

Сразу после этого Израиль нанес авиаудары по военным объектам хуситов в Йемене. Согласно публикации ЦАХАЛ, в операции участвовали истребители, самолеты-заправщики и разведывательные самолеты ВВС Израиля. Они атаковали военные объекты хуситов в 1,8 тыс. км от израильской территории.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее арабские источники сообщили, что Израиль за две недели 155 раз нарушил перемирие с Ливаном.

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