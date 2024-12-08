ВСУ потеряли более 400 военнослужащих в Курской области за сутки

В сирийской оппозиции заявили о стремлении поддерживать отношения с Россией 14:35

МИД РФ сделало заявление на фоне ситуации в Сирии 14:29

Житель Сургута пытался получить доплату к пенсии и лишился 2,3 млн рублей 14:26