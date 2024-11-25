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ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области с помощью дрона

ТАСС: ВСУ сбросили взрывчатку с дрона «Баба Яга» на скорую в Херсонской области

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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Украинские войска атаковали машину скорой помощи с помощью дрона «Баба Яга» в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации источника, дрон преследовал машину в Голопристанском округе Херсонской области на протяжении всего пути следования. ВСУ сбросили пять снарядов на автомобиль.

«Пять сбросов сделали, машину посекло осколками, последний сброс прилетел в крышу», — поделился собеседник агентства.

До этого ТАСС сообщал, что на юго-востоке Молдавии был обнаружен беспилотник. Дрон упал возле села Фырлэдень в районе молдавского города Каушень.

Также фрагменты ракеты были обнаружены в окрестностях села в Молдавии неподалеку от границы с Украиной.

Утром 16 октября местные жители рассказали патрулю пограничной полиции об обнаружении «нескольких металлических предметов, скорее всего, от снаряда». Элементы были обнаружены недалеко от села Ленкауцы Окницкого района на расстоянии 4 км от государственной границы с Украиной.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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