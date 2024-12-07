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Российский офицер рассказал, что ВСУ нестандартно используют «Бабу-Ягу»

Офицер «Шмель»: ВСУ массово начали использовать дроны «Баба-Яга» в дневное время

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Минобороны России

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк) организовали массовое применение тяжелых ночных дронов-бомбардировщиков типа «Баба-Яга» в светлое время суток. Об этом рассказал РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным «Шмель».

«Нашими разведчиками и наблюдателями на позициях под Дзержинском и Новгородским были зафиксированы полеты тяжелых дронов-бомбардировщиков ВСУ «Баба-Яга»», — рассказал собеседник агентства.

«Шмель» добавил, что до этого такое не практиковалось и противник применял «Бабу-Ягу» только в темное время суток.

6 ноября сообщалось, что на Каховском направлении в Херсонской области российские военные за неделю сбили свыше 10 тяжелых украинских дронов типа «Баба-Яга». Все беспилотные летательные аппараты противника были уничтожены мобильными зенитными расчетами Волгоградского мотострелкового полка группировки российских войск «Днепр».

Ранее бойцы «Ахмата» захватили тяжелый украинский дрон «Мамонт».

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