США должны деэскалировать конфликт на Украине из-за появления гиперзвуковых ракет средней дальности «Орешник». Соответствующую статью исследователя проблем национальной безопасности США Брэндона Вейчерта опубликовало издание The National Interest.

Сообщается, что сейчас аналогов этой ракеты у Запада нет и подобным оружием обладает только Китай. Единственной причиной того, что запуск данной ракеты, способной нести от шести до восьми ядерных зарядов, не привел к ядерной эскалации, Вейчерт назвал то, что, предположительно, «русские предупредили американцев по каналам ядерной деконфликтации о том, что удар грядет и что он не является ядерным». При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия о запуске ракеты никого не уведомляла.

«Когда русские решат, что они больше не могут терпеть продолжающуюся эскалацию американцев и их союзников, и вместо этого решат запустить ядерный «Орешник» по европейским или американским целям, никаких предупреждений не будет», — говорится в материале.

Сравнивая ядерные потенциалы и эффективность работы военно-промышленных комплексов США и России, Вейчерт призвал руководство США к деэскалации, подчеркивая, что сейчас Западу нечего противопоставить новым разрушительным видам вооружений, которые получила и продемонстрировала РФ.

До этого издание 19FortyFive писало, что США не нужен даже ограниченный риск ядерной войны из-за Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что доволен возможностью размещения «Орешника» в Белоруссии.