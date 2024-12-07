Риск ядерной войны из-за Украины назвали невыгодным США

США не нужен даже ограниченный риск ядерной войны из-за Украины. С таким предупреждением выступило издание 19FortyFive.

«После того, как Белый дом снял ограничения на использование поставленных американцами ракет ATACMS, Украина запустила ATACMS по целям внутри самой России. Почти сразу же Москва начала выдавать новый раунд ядерных угроз, но они качественно отличались от всего, что было до этого», — отметили аналитики.

Подчеркивается, что даже на пике Холодной войны Соединенные Штаты Америки и Советский Союз не наносили удары по союзникам или партнерам друг друга с помощью ракет, которые потенциально могут быть носителями ядерного заряда, при этом количество оперативно развернутых ядерных боеголовок в России почти что в 10 раз превышает количество таких боеголовок у США.

«Президент [США] Байден — или, если ему это не удастся, избранный президент [Дональд] Трамп — должен вновь ввести разумные ограничения на использование оружия США и стремиться положить конец этой войне. Невыполнение этого требования означает неприемлемые уровни риска для американского народа и американской национальной безопасности — без реальной выгоды для Соединенных Штатов», — заявили авторы статьи.

До этого Госдепартамент заявил, что США и страны НАТО не представляют никакой угрозы для России после обновления ее ядерной доктрины.

Ранее журналист Карлсон предупредил о высоком риске ядерной войны.