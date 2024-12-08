Глава Ахтубинского района рассказал о последствиях атаки беспилотников

Пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры после атаки беспилотников на севере Астраханской области не зафиксировали. Об этом сообщил глава Ахтубинского района Владимир Михед.

По его данным, против беспилотников применили средства огневого поражения и радиоэлектронной борьбы.

В течение этой ночи над пятью регионами Российской Федерации перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников. Больше всего дронов на территории Белгородской области — 17 единиц. Кроме того, 12 летательных аппаратов были сбиты над Курской областью, семь — над Ростовской, шесть — над Воронежской и четыре — над Астраханской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.