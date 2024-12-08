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В Lockheed Martin сообщили, что не могут увеличить производство ракет Javelin

Lockheed Martin не смогла увеличить в три раза производство ракет Javelin

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin с начала конфликта на Украине не смогла увеличить в несколько раз производство противотанковых ракет Javelin, как заявляла изначально. Об этом сообщил гендиректор компании Джеймс Тайклет, передает ТАСС.

Он рассказал, что спустя месяц после начала конфликта на Украине глава Комитета начальников штабов ВС США спросил его, как быстро корпорация сможет утроить производство Javelin.

«Я сказал ему тогда, что в течение трех-четырех лет. Впоследствии выяснилось, что я ошибся в расчетах», — сказал Тайклет на форуме, который был организован президентским фондом имени Рональда Рейгана.

По его словам, корпорация не способна увеличить масштаб производства и «очень уязвима, так как зависит от небольшого числа ключевых поставщиков».

В ноябре министерство обороны США заключило контракт с Lockheed Martin на сумму $869,9 млн. По договору компания предоставит компоненты и окажет поддержку в рамках производства истребителей F-35 Lot 20.

Ранее сообщалось, что доходы 100 крупнейших оружейных компаний выросли до $632 млрд.

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