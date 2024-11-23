Пентагон заключил контракты на более $1,3 млрд

Пентагон заключил несколько контрактов, в рамках которых крупнейшие оборонные предприятия изготовят и поставят вооружения на сумму более $1,3 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства.

Так, министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму $869,9 млн. В рамках договора компания предоставит компоненты и окажет поддержку в рамках производства истребителей F-35 Lot 20. Контракт рассчитан до мая 2031 года.

Пентагон также заключил контракт с компанией Raytheon. Документ представляет собой модификацию к ранее заключенному договору на $439,1 млн. В рамках сделки предприятие изготовит управляемые ракеты Evolved Seasparrow Missile Block II. Завершить работы планируется к июню 2029 года.

15 ноября США заключили контракт с группой компаний на сумму более чем $33,1 млрд на проведение исследований и разработок в интересах министерства обороны. В Пентагоне подчеркнули, что подрядчиками выступят Delta Resources, General Dynamics Information Technology и Modern Technology Solutions.

Ранее Пентагон раскрыл сумму поддержки Украины.