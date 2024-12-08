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В Ростовской области сбили два украинских беспилотника

Слюсарь: в Ростовской области уничтожили два украинских дрона, поврежден магазин

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Inna Varenytsia/REUTERS

На территории Ростовской области, в окрестностях города Новошахтинска, сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В районе Новошахтинска уничтожено два БПЛА. Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:23 по московскому времени.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, следов пожара нет, отметил Слюсарь.

В настоящее время подразделения противовоздушной обороны продолжают отбивать атаку дронов, добавил он.

4 декабря Слюсарь сообщал, что в районе Таганрога уничтожили 12 беспилотников ВСУ. По его словам, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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