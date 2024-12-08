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В США оценили эффективность переданных ВСУ танков Abrams на поле боя

Салливан: танки Abrams оказались не самой полезной техникой для ВСУ

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Американские танки Abrams, переданные Киеву, оказались не самой полезной техникой для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме по национальной обороне в Калифорнии.

«Те танки Abrams (направленные Украине. — «Газета.Ru») действительно недоукомплектованы, поскольку это не самая полезная часть техники для них (бойцов украинской армии. — «Газета.Ru») в сражении», — подчеркнул он.

29 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли две трети американских танков M1 Abrams, которые были переданы Киеву западными союзниками.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным СМИ, чаще всего российские военные уничтожали Abrams с помощью управляемых артиллерийских боеприпасов и дронов-камикадзе.

При этом несколько американских танков стали трофеями Вооруженных сил РФ.

До этого американское издание The National Interest писало, что танки M1 Abrams, которые США активно применяли в прошедших конфликтах, становятся слишком старыми для современных столкновений.

Ранее сообщалось, что Австралия передаст Украине 49 подержанных танков Abrams.

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