США готовят для Украины пакет военной помощи на $988 млн с ракетами и дронами

США собираются предоставить Украине еще один пакет военной помощи на $988 млн по программе закупки для ВСУ нового оружия, передает Reuters.

Как отмечает агентство, в него в том числе войдут ракеты и беспилотники. Указанная сумма почти вдвое сократит $2,21 млрд, которые США могут выделить республике в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative. Она предполагает, что американские власти будут закупать оружие у собственных промышленников, а не изымать его с оружейных складов страны.

10 ноября советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена хочет успеть выделить Украине согласованную помощь на $6 млрд. Он подчеркнул, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в сентябре Байден дал понять, что Вашингтон намерен вовремя и в полном объеме потратить на Киев все ресурсы, предоставленные конгрессом.

Ранее Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.