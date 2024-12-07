Экс-советник Пентагона заявил, что военная помощь США для Украины окажется на черном рынке

Почти половина военной помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву, окажется на черном рынке. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Половина денег будет украдена и переведена в зарубежные банки. Если говорить об оружии, то можно предположить, что от трети до половины его окажется на черном рынке», — подчеркнул он.

По мнению американского полковника, «преступное государство» на Украине будет поддерживаться «до последнего патрона».

На этой неделе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США осталось свыше $9 млрд военной помощи для Украины. По его словам, в рамках инициативы Presidential Drawdown Authority (PDA) для экстренных поставок вооружений доступно $6,8 млрд. Еще $2,21 млрд выделено в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), которая позволяет министерству обороны заключать контракты с производителями на закупку новой техники.

В конце ноября газета Wall Street Journal писала, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода. По мнению авторов статьи, избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу придется решать, что делать с оставшимися деньгами.

Ранее Зеленский заявил о прибытии новой партии F-16 на Украину.