Судно с ракетами NASAMS для Польши село на мель в Норвегии

Судно Finlandia Seaways с зенитными ракетами NASAMS для Польши село на мель в Норвегии. Об этом пишет Forsvarets Forum.

Отмечается, что эти ракеты должны были доставить в Польшу для защиты аэропорта Ясенка в Жешуве, который находится недалеко от границы с Украиной.

Судно село на мель 5 декабря. Оно получило повреждения руля направления и гребного винта. Из-за возникшего инцидента поставка ракет в Польшу задержится.

Незадолго до этого Польша закупила у США более 200 ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder, используемых на истребителях F-16, за $175 млн.

В октябре глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявлял, что в рамках политики сдерживания Польше следует создать арсенал кассетных боеприпасов.

Ранее президент Польши оценил вероятность ударов ATACMS по Москве.