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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал жилой дом

Губернатор Гладков: в Шебекино беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Предварительно, никто не пострадал», — заявил он.

По словам губернатора, в здании в результате атаки были повреждены окна и потолок одной из квартир. На месте инцидента работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ атаковали 13 городов и сел в Белгородской области дронами и артиллерией. По его словам, самым серьезным атакам подвергся Шебекинский муниципальный округ, где были сбиты два из четырех запущенных ВСУ беспилотников. Один из оставшихся ударил по легковому автомобилю, в результате чего ранения средней тяжести получила женщина.

В ночь на 7 декабря МЧС объявило опасность атаки БПЛА на всей территории Белгородской области. Сообщалось о двух сбитых дронах в Белгородской области.

Ранее в Белгородской области произошло аварийное отключение света в 19 населенных пунктах.

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