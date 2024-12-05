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В Белгородской области произошло аварийное отключение света

Гладков заявил об отключении света в 19 населенных пунктах Белгородской области

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РИА «Новости»

Аварийное отключение света произошло в Краснояружском районе и Грайворонском муниципальном округе Белгородской области в ночь на 5 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в настоящее время без света остаются 19 населенных пунктов. Шесть из них расположены на территории Краснояружского района, и еще 13 — в Грайворонском муниципальном округе.

«Как только позволит оперативная обстановка, аварийные бригады выйдут на восстановление. Понимаем, что эту работу нужно выполнить как можно быстрее», — отметил глава российского субъекта.

По словам Гладкова, он будет держать ход восстановительных работ на личном контроле.

3 декабря губернатор Белгородской области заявил, что в течение суток украинские войска нанесли удары по пяти районам и муниципальным округам на территории региона. В том числе обстрелам подвергся Шебекинский муниципальный округ, в результате чего здесь была повреждена линия электропередачи. Из-за этого в шести населенных пунктах произошло отключение света.

Ранее в Белгородской области предупредили о возможных перебоях с электричеством и газом в зимний период.

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