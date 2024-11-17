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Пленный солдат ВСУ рассказал, сколько стоит справка об инвалидности на Украине

РИА: пленный ВСУ Доний назвал стоимость справки об инвалидности на Украине

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Купить справку об инвалидности, которая освобождает от мобилизации, можно за $4-8 тыс. Об этом сообщил военнопленный Александр Доний, передает РИА Новости.

По словам пленного, в период начала спецоперации его жена уехала в Молдавию, где у нее произошел инсульт. Ей провели операцию на черепе и поставили пластину. По возвращении в страну ей присвоили третью группу инвалидности с подтверждением через два года, за вторую группу медики потребовали денег.

«Там деньги нужны были, не было у меня денег, чтобы платить <...> вторая группа около четырех, пяти тысяч долларов, а первая выше — семь, восемь», — рассказал Доний.

По его словам, покупкой справок в основном занимаются украинцы призывного возраста. В качестве примера он поделился историей о рейде ТЦК (аналог военкомата — прим. ред.) в спортивный клуб в Николаеве, где все мужчины показывали справки и никого из них не мобилизовали. По словам пленного, среди них было около 50 человек.

Сам Доний 1977 года рождения был мобилизован в мае 2024 года из Николаева, а в плен попал в августе в Красногоровке ДНР.

Ранее в ВСУ пожаловались, что предоставленные НАТО патроны не подходят к их пулеметам.

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