МИД Ирана опроверг информацию об эвакуации посольства в Дамаске

Сообщения СМИ о начале эвакуации иранских военных и посольства из Дамаска на фоне активизации террористических группировок в Сирии не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, слова которого передает агентствоMehr.

«Сообщение об эвакуации посольства Исламской Республики Иран в Дамаске не соответствует действительности, посольство продолжает свою деятельность в прежнем режиме», — заявил дипломат.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники в регионе писала, что 6 декабря часть сотрудников посольства Ирана в Дамаске, их семьи и гражданские лица начали покидать Сирию. Одни были направлены в Тегеран на самолетах, другие отправлены наземным транспортом в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Как пишет The Wall Street Journal, Хомс остается последним крупным городом под контролем правительства Сирии, который находится на дороге между Дамаском и территорией, захваченной повстанцами. Потеря этого города лишит правительство доступа к побережью Средиземного моря, где сконцентрировано лояльное к Асаду алавитское меньшинство.

Ранее боевики захватили еще один населенный пункт в Сирии.