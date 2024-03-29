Украина получила танки Challenger 2 без дополнительной брони

Великобритания передала Украине танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Киеву не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными», — заявил Экс.

Также эксперт отметил, что эти танки имеют проблему низкой проходимости на мягких грунтах, что приводит к застреванию боевых машин.

11 марта сообщалось, что Challenger 2 завяз в грязи в ходе демонстрационного заезда с журналистами.

До этого замглавы минобороны (МО) Великобритании Джеймс Хиппи в ответе на соответствующий парламентский запрос члена палаты общин парламента Великобритании Джона Макдоннелла объяснил, зачем Лондон решил передать Киеву танки Challenger 2. По словам Хиппи, поставка Challenger 2 была нужна для усиления потенциала ВСУ.

Издание The National Interest писало, что Украина — это «свалка старого оружия НАТО»: для ведения боевых действий Североатлантический альянс поставил ей устаревшее и зачастую непригодное оружие.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ начали использовать снятые с памятников танки.