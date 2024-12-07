На Украине начали говорить о перерыве в конфликте с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУУ) больше не в состоянии выдерживать натиск российской армии, нужна передышка. Об этом заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская в эфире YouTube-канала «Апостроф TV».

«Мы уже находимся где-то в одиннадцатом раунде, в то время как <…> (ВС РФ — прим. ред.) — где-то, условно, в четвертом», — сказала волонтер.

По ее словам, сейчас украинские военные «висят на канатах, задыхаются», им нужны передышка, в то время как российские войска «только набирают обороты».

Берлинская добавила, что ресурсов у Вооруженных сил России несоизмеримо больше, они извлекли уроки из ошибок: переорганизовались и переориентировались.

На этой неделе СМИ США сообщали, что Украина намерена заявить о готовности к мирным переговорам. Делегация главы офиса украинского президента Андрея Ермака встретилась в США с командой избранного американского президента Дональда Трампа. В то же время лидеры НАТО начали обсуждение альтернативы по украинскому урегулированию, чтобы «не провоцировать» Россию. При этом цели НАТО поменялись — речь уже не идет о поражении России, но о намерении дать Киеву переговорные позиции повыгоднее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму обозначили прочную основу для мира на Украине.