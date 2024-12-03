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Военный эксперт рассказал о вывозе наемниками боеприпасов из Харькова

Эксперт Марочко: наемники на гражданских машинах вывозят боеприпасы из Харькова

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Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

Иностранные наемники, находящиеся в Харькове, используют гражданские грузовики для вывоза оружия, боеприпасов и личного состава из города. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, чаще всего иностранные наемники покидают места базирования в ночное время небольшими смешанными колоннами по три-пять машин.

30 ноября Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России успешно расширили зону контроля у Новомлынска в Харьковской области. По его словам, после того, как российские военные перешли на западный берег реки Оскол и захватили первый плацдарм, началось движение как на север, так и на юг от места высадки.

1 декабря стало известно, что российские войска захватили второй плацдарм у Купянска в Харьковской области. К северу от города у села Максютовка штурмовые отряды Вооруженных сил России пересекли на лодках реку Оскол и закрепились на ее западном берегу.

Ранее Минобороны показало, как под Харьковом БПЛА уничтожает пытающуюся скрыться бронемашину ВСУ.

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