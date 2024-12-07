С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли в регионе каждого седьмого военного и каждый пятый танк, подсчитал ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

Как отмечает агентство, в сводках оборонного ведомства говорилось о том, что с 6 августа по 6 декабря Украина на всех направлениях потеряла 270,4 тыс. военных и 1 217 танков, а в курском приграничье потери составили 38,4 тыс. человек и 232 танка соответственно.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

30 ноября президент Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что главная проблема ВСУ заключается не в числе солдат, а в оснащении бригад. По его словам, он просил партнеров республики о поставке оборудования больше года назад, но его призыв не услышали. Он объяснил это тем, что есть «некоторая бюрократия», а часть решений не считают важными на Западе.

Ранее США призывали Украину снизить призывной возраст.