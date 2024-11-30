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Зеленский назвал главную проблему ВСУ

Зеленский заявил, что проблема ВСУ не в нехватке людей, а в их оснащении

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade/AP

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что главная проблема ВСУ заключается не в числе солдат, а в оснащении бригад.

По его словам, он просил партнеров республики о поставке оборудования больше года назад, но его призыв не услышали. Он объяснил это тем, что есть «некоторая бюрократия», а часть решений не считают важными на Западе.

»Украина благодарна за полученную на данный момент военную помощь, но выживание востока страны, где и происходит большинство боевых действий, зависит от наличия оснащенных бригад», — сказал политик.

Неделю назад во время международной конференции по продовольственной безопасности в Киеве Зеленский заявил о необходимости изменить подходы к управлению ВСУ. По мнению главы государства, офицеры должны видеть солдат.

«Генерал, который не был в окопе, для меня не генерал, несмотря на опыт. Генералы должны быть в окопах», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что сейчас основная задача главкома ВСУ Александра Сырского заключается в сокращении бюрократии в армии, а в приоритете находится «нравственное состояние военного».

Ранее на Украине раскрыли, когда начнут призывать в ВСУ 18-летних.

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