Сальдо прокомментировал корейский сценарий завершения конфликта на Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал абсолютно неприемлемым «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», — пояснил Сальдо.

Глава Херсонской области добавил, что только полное выполнение задач специальной военной операции может обеспечить устойчивый мир в регионе, а заморозка конфликта приведет только к накоплению противоречий и станет временным решением.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Россия категорически отвергает любые варианты замораживания конфликта на Украине, в том числе по корейскому сценарию.

Также Нарышкин заявлял, что попытки некоторых стран НАТО разрешить наносить удары дальнобойным оружием вглубь России не будут проигнорированы. РФ обязательно подготовит равносильный ответ на подобные меры.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.