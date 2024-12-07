Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сальдо прокомментировал корейский сценарий завершения конфликта на Украине

Сальдо: корейский сценарий завершения конфликта на Украине неприемлем

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал абсолютно неприемлемым «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», — пояснил Сальдо.

Глава Херсонской области добавил, что только полное выполнение задач специальной военной операции может обеспечить устойчивый мир в регионе, а заморозка конфликта приведет только к накоплению противоречий и станет временным решением.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Россия категорически отвергает любые варианты замораживания конфликта на Украине, в том числе по корейскому сценарию.

Также Нарышкин заявлял, что попытки некоторых стран НАТО разрешить наносить удары дальнобойным оружием вглубь России не будут проигнорированы. РФ обязательно подготовит равносильный ответ на подобные меры.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами