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Донецких чиновников обвинили в мародерстве

«Ъ»: в Донецке чиновники могли обобрать завод во время боевых действий

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Илья Питалев/РИА Новости

В ДНР задержали группу чиновников, которых обвиняют в мародерстве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ФСБ и Следственный комитет.

По информации издания, чиновникам вменяют хищение металлоконструкций с завода «Азовэлектросталь» на сумму более полумиллиарда рублей. В дальнейшем они планировали перепродать награбленное.

Отмечается, что в настоящее время задержанные находятся под стражей в Москве.

«СКР обвиняет бывшего заместителя председателя правительства—министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака, его помощника Сергея Голощапова, а также руководителя ведомственного ГУП «Торговый дом «Втормет»» Максима Солдатова в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 356.1 УК РФ — мародерство в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий», — говорится в публикации.

Позже следствие выяснило, что к мародерству причастны и руководители минпромторга ДНР. Под следствием оказались Владимир Рущак и Сергей Голощапов, считавшийся его правой рукой.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) посетил взятый под контроль российских войск Угледар и оценил разрушения в городе как очень серьезные.

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