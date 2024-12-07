Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США собираются передать Нидерландам сотни ракет на $807 млн

США намерены передать Нидерландам 226 ракет средней дальности на $807 млн

close
f-16.net

Госдеп одобрил продажу Нидерландам всепогодных управляемых ракет класса «воздух—воздух» средней дальности AIM-120D3 на сумму до $807 млн. Об этом сообщает агентство по сотрудничеству в области безопасности в составе Пентагона.

Согласно пресс-релизу, Амстердам намерен приобрести до 226 таких ракет. Кроме AIM-120D3, контракт с США предполагает поставку сопутствующего оборудования: контейнеров, устройств шифрования KGV-135A, запчастей, программного обеспечения, технической документации. Отмечается, что соглашение между странами отвечает интересам Вашингтона, так как улучшит обороноспособность союзника по НАТО.

«Эта сделка повысит возможности Нидерландов противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая передовую всепогодную защиту «воздух-воздух» и значительно улучшая вклад страны в выполнение требований НАТО», — говорится в заявлении.

23 ноября Пентагон заключил несколько контрактов, в рамках которых крупнейшие оборонные предприятия изготовят и поставят вооружения на сумму более $1,3 млрд.

Ранее Байден заявил, что военные США в Европе «сдерживают российскую агрессию».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами