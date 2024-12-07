США собираются передать Нидерландам сотни ракет на $807 млн

Госдеп одобрил продажу Нидерландам всепогодных управляемых ракет класса «воздух—воздух» средней дальности AIM-120D3 на сумму до $807 млн. Об этом сообщает агентство по сотрудничеству в области безопасности в составе Пентагона.

Согласно пресс-релизу, Амстердам намерен приобрести до 226 таких ракет. Кроме AIM-120D3, контракт с США предполагает поставку сопутствующего оборудования: контейнеров, устройств шифрования KGV-135A, запчастей, программного обеспечения, технической документации. Отмечается, что соглашение между странами отвечает интересам Вашингтона, так как улучшит обороноспособность союзника по НАТО.

«Эта сделка повысит возможности Нидерландов противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая передовую всепогодную защиту «воздух-воздух» и значительно улучшая вклад страны в выполнение требований НАТО», — говорится в заявлении.

23 ноября Пентагон заключил несколько контрактов, в рамках которых крупнейшие оборонные предприятия изготовят и поставят вооружения на сумму более $1,3 млрд.

Ранее Байден заявил, что военные США в Европе «сдерживают российскую агрессию».