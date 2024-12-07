В украинском Могилеве-Подольском слышны взрывы

На юго-западе Украины в городе Могилев-Подольский Винницкой области произошли взрывы. Об этом сообщает ТСН.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе действует воздушная тревога.

Накануне в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Это случилось после объявления воздушной тревоги на всей территории республики. В тот же день сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области. Глава региона писал в своем Telegram-канале о не менее чем 435 взрывах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве после взрыва выявили повреждение здания генерального штаба ВСУ.