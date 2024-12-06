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В Запорожской области поражены инфраструктурные объекты

Инфраструктурные объекты поражены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, прозвучало не менее 435 взрывов. Также поступили сообщения об уничтожении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентября 2022 года. Часть региона, в том числе городе Запорожье, пока находится под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее российская армия взяла под контроль село в Запорожской области.

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