Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-главу Василеостровского района Петербурга Ильина задержали в Москве по делу о взятке

«Фонтанка»: в Москве задержали экс-главу Василеостровского района Петербурга

close
100%
Пресс-служба ФСБ России

Правоохранители Москвы нашли экс-главу Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина, который скрывался от них более года. Об этом сообщает «Фонтанка».

Бывшего чиновника задержала экономическая полиция. По данным издания, мужчина прятался в квартире одного из знакомых в столице. После оформления необходимой документации россиянина отправят в Петербург.

Ильина назначили главой Василеостровского района в 2019 году. В 2022 году в администрации прошли обыски, после чего чиновника сняли с должности. За день до этих событий в отношении Ильина возбудили уголовное дело о взятке. Задержать экс-главу района сразу не получилось, так как он скрылся от следствия.

Ранее в Брянске инспектор ГИБДД получил взятку 150 тысяч рублей и отправился в колонию на восемь лет.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами