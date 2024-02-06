Экс-главу Василеостровского района Петербурга Ильина задержали в Москве по делу о взятке

Правоохранители Москвы нашли экс-главу Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина, который скрывался от них более года. Об этом сообщает «Фонтанка».

Бывшего чиновника задержала экономическая полиция. По данным издания, мужчина прятался в квартире одного из знакомых в столице. После оформления необходимой документации россиянина отправят в Петербург.

Ильина назначили главой Василеостровского района в 2019 году. В 2022 году в администрации прошли обыски, после чего чиновника сняли с должности. За день до этих событий в отношении Ильина возбудили уголовное дело о взятке. Задержать экс-главу района сразу не получилось, так как он скрылся от следствия.

Ранее в Брянске инспектор ГИБДД получил взятку 150 тысяч рублей и отправился в колонию на восемь лет.