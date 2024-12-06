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Террористы въехали в сирийский Хомс

Anadolu: ведущие наступление в Сирии террористы въехали в Хомс

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Mahmoud Hassano/Reuters

Ведущие наступление в Сирии террористы находятся на окраинах сирийского города Хомса, центра одноименной провинции. Об этом сообщает турецкое госагентство Anadolu.

«Выступающие против режима (президента Сирии. — «Газета.Ru») Башара Асада группировки утром 6 декабря заняли районы Растен и Тельбисе в стратегически важной провинции Хомс, открывающей путь к столице страны Дамаску», — говорится в публикации.

Агентство также сообщает, что противники режима во главе с группировкой «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) успешно развивают наступление в провинции Хомс.

По данным Anadolu, боевики въезжают в город с запада через район Ваир. Другие отряды террористов находятся в трех километрах к северу от Хомса. В случае захвата этого города террористы могут нарушить пути снабжения между Дамаском и прибрежными районами Сирии.

5 декабря стало известно, что солдаты армии Сирии отступили за пределы Хамы, в который зашли боевики террористических организаций. В свою очередь, глава Минобороны Сирии сообщил, что отвод войск из города осуществлен ради мирных жителей.

Ранее лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) объяснил цель наступления боевиков в Сирии.

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