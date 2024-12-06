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Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» объяснил цель наступления боевиков в Сирии

CNN: лидер боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» заявил о намерении свергнуть Асада

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Al Jazeera English/YouTube

Глава организации сирийских боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Абу Мухаммад аль-Джулани заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что конечной целью группировки является свержение президента Башара Асада.

«Когда мы говорим о целях, целью революции остается свержение этого режима. Мы имеем право использовать все доступные средства для достижения этой цели», — заявил лидер террористов.

Он добавил, что «семена поражения» всегда были внутри действующего в Сирии режима, и поддержка Асада Ираном и Россией ничего не изменила.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносила удары по скоплениям боевиков.

5 декабря стало известно, что солдаты армии Сирии отступили за пределы Хамы, в который зашли боевики террористических организаций. В свою очередь, глава Минобороны Сирии сообщил, что отвод войск из города Хама осуществлен ради мирных жителей.

Бои между сирийской армией и боевиками продолжаются.

Ранее Лавров назвал происходящее в Сирии сложной игрой.

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