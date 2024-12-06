ВСУ перебросили резервы на Кураховское направление в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за натиска российских войск спешно стягивают резервы на Кураховское направление в западную часть Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Киевский режим отдал приказ удерживать Курахово любой ценой, сейчас туда из-за натиска наших войск и угрозы обвала линии фронта враг перебрасывает резервы», — сказал он.

Рогов уточнил, что резервы перебрасываются как в сам город Курахово, так и в поселок Великая Новоселка, в восточной части которого закрепились российские военнослужащие.

До этого Рогов заявил, что ВС России продолжают обхват города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) с западной и южной части. Он добавил, что на сегодняшний день восточная часть города освобождена российскими войсками, боевые действия продолжаются в центральной и южной части Курахово. ВСУ отступают в западную часть города к промышленной зоне. Там, по словам собеседника агентства, сосредоточены наиболее крупные укрепленные районы противника, кроме того, там же находится ТЭС.

Ранее российские войска вошли в Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР.