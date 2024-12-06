Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ в ЛНР

Российские войска массированным ударом уничтожили хорошо защищенный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Сергеевка — юго-западнее Сватово — массированным огнем был уничтожен ряд хорошо укрепленных позиций ВСУ. На данном участке вооруженные формирования Украины использовали для укрытия в том числе готовые железные конструкции, которые в свое время были поставлены украинским олигархом», — сказал он.

По словам эксперта, железные конструкции являются сложными целями для уничтожения, однако комбинированные удары российских военнослужащих позволяют решать эту проблему.

5 декабря Марочко сообщил, что командование украинских войск перебросило дополнительные силы из резерва к ряду населенных пунктов, расположенных в Харьковской области.

Ранее уничтожение бронированной машины ВСУ в Харьковской области попало на видео.