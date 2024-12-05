Бойцы «Западной» группировки войск уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Захист-АФ». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Также, по данным оборонного ведомства, российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами. Кроме того, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и танк «Leopard», отметили в министерстве.

Из этой же сводки следует, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ. Также системы ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что специальная военная операция близится к завершению. Однако он отметил, что «перестрелки туда-сюда» продолжатся, так как всегда имеются заинтересованные в продолжении войн и зарабатывающие на них люди.

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