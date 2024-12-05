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Киев направил дополнительные резервы в Харьковскую область

Марочко заявил о переброске дополнительных сил ВСУ к Двуречной и Новомлынску

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Maksym Kishka/Reuters

Командование украинских войск перебросило дополнительные силы из резерва к ряду населенных пунктов, расположенных в Харьковской области. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Украинское командование дополнительно направило в район Новомлынска и Двуречной свежие силы, находящиеся в резерве [главнокомандующего армией страны Александра] Сырского», — уточнил эксперт.

Он добавил, что Киев принял соответствующее решение ради «купирования угроз» от наступательных действий российских войск.

По словам Марочко, численность переброшенных в Харьковскую область резервов сопоставима с батальонно-тактической группой. Отставной подполковник уточнил, что отправленные в регион военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) были хорошо оснащены и обладают определенным боевым опытом.

2 декабря глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в настоящее время Вооруженные силы РФ ведут наступление сразу на трех участках фронта в регионе. Речь идет о Купянском направлении, Боровском направлении и северной части Харьковской области.

Ранее уничтожение бронированной машины ВСУ в Харьковской области попало на видео.

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