ВС РФ подошли к логистическому хабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском (Покровском) направлении в поселке Шевченко в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что российские войска находятся в непосредственной близости от этого населенного пункта.

В 2013 году население поселка Шевченко составляло менее полутора тысяч человек.

До этого главнокомандующий ВСУ Сырский назвал Кураховское и Покровское направления самыми сложными.

До этого глава спецштаба по вопросам Украины при немецком минобороны, генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что военнослужащие ВСУ оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровска. По его словам, тяжелая ситуация для украинской стороны сложилась также в Курской области, где ВСУ уже отступают. Он отметил, что на данном направлении в ближайшее время «давление будет только расти».

Ранее Фройдинг предрек потерю ВСУ Покровска к 2025 году.