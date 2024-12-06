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ВС РФ подошли к новому логистическому хабу ВСУ

Военные России подошли к логистическому хабу ВСУ на Красноармейском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ подошли к логистическому хабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском (Покровском) направлении в поселке Шевченко в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что российские войска находятся в непосредственной близости от этого населенного пункта.

В 2013 году население поселка Шевченко составляло менее полутора тысяч человек.

До этого главнокомандующий ВСУ Сырский назвал Кураховское и Покровское направления самыми сложными.

До этого глава спецштаба по вопросам Украины при немецком минобороны, генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что военнослужащие ВСУ оказались в крайне сложной ситуации в районе города Покровска. По его словам, тяжелая ситуация для украинской стороны сложилась также в Курской области, где ВСУ уже отступают. Он отметил, что на данном направлении в ближайшее время «давление будет только расти».

Ранее Фройдинг предрек потерю ВСУ Покровска к 2025 году.

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