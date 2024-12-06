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Российский военный заявил о завершении штурма Часовоярского огнеупорного комбината

ТАСС: российские войска завершают штурм огнеупорного комбината в городе Часов Яр

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Ukraine Patrol Police/AP

Российские войска завершают штурм огнеупорного комбината в центре города Часов Яр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

«Десантники 98-й дивизии ВДВ, зачистив многоэтажки вокруг городского стадиона, успешно завершают штурм Часовоярского огнеупорного комбината», — сказал он.

С другого фланга, по его информации, в микрорайон Северный удалось зайти бойцам 200-й отдельной мотострелковой бригады, которые организовали успешный штурм укрытых в развалинах частного сектора укреплений Вооруженных сил Украины.

Они заняли плацдарм, за расширение которого в данный момент также идут ожесточенные бои, добавил начальник оперштаба разведцентра.

На Часовоярском огнеупорном комбинате производилась продукция для предприятий черной и цветной металлургии, коксохимии, машиностроения, для энергетических, цементных, горно-обогатительных, строительных, пищевых и ряда других отраслей промышленности.

1 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ в Часовом Яре укрепились на огнеупорном заводе, но российские силы продолжают выбивать их оттуда.

Ранее военный аналитик дал прогноз по срокам взятия под контроль Часова Яра.

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