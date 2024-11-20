Вооруженные силы (ВС) России могут взять под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) за несколько недель. Об этом газете «Взгляд» сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Эксперт уточнил, что подобный исход событий будет возможен, когда российские войска возьмут под контроль Часовоярский огнеупорный комбинат. Сейчас у предприятия, по словам аналитика, проходят активные бои.

«По всей видимости, противник решил, что его основной укрепрайон, опирающийся на бывший завод, находится в безопасности. Российские войска усыпили бдительность противника, и он ничего не смог противопоставить нашему удару», — сказал Онуфриенко.

Несколькими часами ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска закрепились в центральной части города Часов Яр. Он отметил, что в течение нескольких суток ВС РФ удалось осуществить успешный штурм в населенном пункте.

Ранее подполковник ЛНР назвал причину прибытия «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Часов Яр.