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Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ для участия в боях в Дзержинске

Пушилин: противник продолжает перебрасывать резервы в ходе боев в Дзержинске

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин дал оценку ситуации на различных фронтах в зоне специальной военной операции, подчеркнув, что украинские вооруженные силы продолжают перебрасывать резервы в зону активных боев возле Дзержинска (Торецка). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Интенсивные бои продолжаются в Дзержинске. Противник продолжает перебрасывать свои ресурсы. Мы наблюдаем активное использование беспилотников, как FPV, так и сбросовых. Кроме того, их попытки ударов по инфраструктурным объектам в Горловке по-прежнему очевидны,» — отметил Пушилин.

Также он рассказал о продвижении российских войск на нескольких направлениях. В частности, по его словам, на Красноармейском фронте российские силы продолжают продвигаться, хотя и с боями, и становятся все ближе к важной автодороге Курахово — Красноармейск.

Что касается Великой Новоселки, то там наблюдается движение российских подразделений «с нескольких направлений», и зафиксированы «определенные успехи», добавил он.

Говоря о Часовом Яре, Пушилин отметил, что противник укрепился на огнеупорном заводе, однако российские силы продолжают выбивать его оттуда. Он также указал, что трасса Константиновка - Часов Яр «находится в центре внимания» подразделений российской армии.

На прошлой неделе Пушилин заявил, что российские войска продвигаются в центральных районах города Дзержинска.

Ранее Пушилин оценил состояние шахт на освобождаемых территориях в ДНР.

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