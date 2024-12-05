Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Черным морем

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины сбили над Черным морем вблизи Крымского полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Попытку атаки пресекли российские дежурные средства противовоздушной обороны в период времени с 21:00 до 22:00 по московскому времени, отметили в ведомстве.

В четверг издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, что немецкая компания Helsing, базирующаяся в Мюнхене, наладила для Украины массовое производство беспилотных летательных аппаратов НХ-2, управляемых искусственным интеллектом. С января 2025 года компания планирует ежемесячно выпускать тысячу дронов. Контракт о поставках с Украиной был подписан еще в сентябре.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее добровольцы испытали подавляющие беспилотники ВСУ системы РЭБ.