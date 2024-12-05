Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Черным морем

Минобороны: над Черным морем вблизи Крыма уничтожили два беспилотника

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины сбили над Черным морем вблизи Крымского полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Попытку атаки пресекли российские дежурные средства противовоздушной обороны в период времени с 21:00 до 22:00 по московскому времени, отметили в ведомстве.

В четверг издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, что немецкая компания Helsing, базирующаяся в Мюнхене, наладила для Украины массовое производство беспилотных летательных аппаратов НХ-2, управляемых искусственным интеллектом. С января 2025 года компания планирует ежемесячно выпускать тысячу дронов. Контракт о поставках с Украиной был подписан еще в сентябре.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее добровольцы испытали подавляющие беспилотники ВСУ системы РЭБ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами