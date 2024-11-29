Кладбище пехоты ВСУ в Курской области попало на видео

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано кладбище украинских военнослужащих в Курской области. Кадры в Telegram-канале оборонного ведомства демонстрируют большое количество павших солдат, которые находятся как на улицах населенного пункта, так и в разрушенных позициях.

Также видно поврежденную бронетехнику ВСУ. В описании к публикации отмечается, что «штурмовые группы, с поддержкой артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, провели стремительную атаку, в результате которой была уничтожена как бронетехника, так и живой состав противника».

В Минобороны добавили, что украинские силы неоднократно пытались вытеснить российских штурмовиков, однако после воздействия беспилотников их подразделения были ликвидированы.

Днем 28 ноября Минобороны сообщило, что в течение суток потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 340 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина и 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что ВСУ направили в Курскую область лучшие подразделения, подготовленные на Западе.