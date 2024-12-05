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Министр обороны Германии призвал к деэскалации в Балтийском море

Писториус призвал не провоцировать военную эскалацию в Балтийском море

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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал власти Евросоюза при задержании подозреваемых в обходе санкций судов в Балтийском море избегать эскалации ситуации. Об этом он заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Он напомнил, что недавно в Балтийском море было задержано китайское грузовое судно и такие случаи будут встречаться чаще.

«И мы должны искать пути и средства, как делать это разумно и безопасно, не провоцируя военную эскалацию», — заявил Писториус.

В конце ноября сообщалось, что НАТО подозревает шедшее из России китайское судно в умышленном повреждении кабелей якорем в Балтийском море. В публикации The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечается, что экипаж сухогруза Yi Peng 3 подозревают в том, что он намеренно бросил якорь и продолжил движение, несмотря на замедление хода судна. Спустя некоторое время начала появляться информация об обрыве первого кабеля между Швецией и Литвой. О том, что два подводных кабеля связи, проложенных по дну Балтийского моря, вышли из строя, стало известно 18 ноября. После этого датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями.

Ранее сообщалось, что США и ЕС разошлись во мнениях на тему виновного в обрыве кабелей в Балтийском море.

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