Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области ВСУ обстреляли Шебекино, ранены 4 мирных жителя

Губернатор Гладков: в Шебекино 4 мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ

close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, в результате чего были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу четверых мужчин с различными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног, а также черепно-мозговыми травмами», — заявил он.

По словам губернатора, пациентам оказывается вся необходимая помощь. Он добавил, что в результате атаки в городе повреждены восемь частных домов. В одном из зданий была выбита линия электропередачи и газопровод. Информация о последствиях обстрела уточняется, на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города.

До этого Гладков сообщил, что за ночь в Белгородской области ВСУ выпустили по населенным пунктам 63 боеприпаса и 39 беспилотников. По его словам, в результате атак повреждения нашли на многоквартирном доме и пяти автомобилях.

Ранее в Белгородской области предупредили о возможных перебоях с электричеством и газом в зимний период.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами