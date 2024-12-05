В Белгородской области ВСУ обстреляли Шебекино, ранены 4 мирных жителя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, в результате чего были ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу четверых мужчин с различными осколочными ранениями головы, спины, рук и ног, а также черепно-мозговыми травмами», — заявил он.

По словам губернатора, пациентам оказывается вся необходимая помощь. Он добавил, что в результате атаки в городе повреждены восемь частных домов. В одном из зданий была выбита линия электропередачи и газопровод. Информация о последствиях обстрела уточняется, на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города.

До этого Гладков сообщил, что за ночь в Белгородской области ВСУ выпустили по населенным пунктам 63 боеприпаса и 39 беспилотников. По его словам, в результате атак повреждения нашли на многоквартирном доме и пяти автомобилях.

Ранее в Белгородской области предупредили о возможных перебоях с электричеством и газом в зимний период.