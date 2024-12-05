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Гладков сообщил о последствиях обстрелов в Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили в Белгородской области 63 боеприпаса за ночь

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Станислав Красильников/РИА Новости

За ночь в Белгородской области ВСУ выпустили по населенным пунктам 63 боеприпаса и 39 беспилотника. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в Белгородском районе ВСУ два раза обстреляли поселки Политотдельский и Октябрьский, села Вергилевка, Красное, Красный Хутор, Стрелецкое, Хохлово и Черемошное. По населенным пунктам выпустили 11 боеприпасов и 15 БПЛА, из которых десять сбили системой ПВО. В результате атак повреждения нашли на многоквартирном доме и пяти автомобилях.

В Борисовском районе в селе Грузское беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего загорелся легковой автомобиль. Пострадавших нет.

В Грайворонском муниципальном округе по поселку Чапаевский, селам Безымено, Замостье, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпустили 28 боеприпасов во время пяти обстрелов и атаковали объекты с помощью шести дронов. После атак временно отключили электроэнергию в округе — временно без света остаются 13 населенных пунктов.

В Краснояружском районе ВСУ выпустили четыре боеприпаса и пять беспилотников по поселку Задорожный, селам Вязовое, Демидовка и Колотиловка. В районе нарушено электроснабжение в поселке Задорожный, селах Вязовое, Илек-Пеньковка, Репяховка, Староселье и Теребрено.

В Шебекинском муниципальном округе выпустили 20 боеприпасов во время четырех обстрелов и 13 беспилотников, из которых пять сбили. В Шебекино трое мирных жителей получили ранения. Также повреждения нашли на многоквартирном и 14 частных домах. Также стало известно, что после ночного обстрела 3 декабря в селе Терновое частично разрушился жилой дом, заключил Гладков.

Ранее в Белгородской области предупредили о возможных перебоях с электричеством и газом в зимний период.

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Обстрелы Белгородской области
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