Губернатор Белгородской области заявил о подготовке к тяжелой зиме

Белгородская область готовится к возможному ухудшению оперативной ситуации, включая потенциальные перебои с электричеством и газом в некоторых населенных пунктах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции, которая опубликована на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что в настоящее время регион готовится к сложной зиме. Он предупредил, что в случае отсутствия газа и света пожарные и спасательные службы не смогут добраться до жителей. Поэтому, по его словам, для подготовки были запасены дрова, изготовлены буржуйки и приобретены генераторы.

Кроме того, были закуплены автомобили, средства радиоэлектронной борьбы, детекторы и квадроциклы.

«Мы не можем на 100% предсказать, что произойдет, но готовы к различным сценариям. У нас есть широкий диапазон инструментов, которые позволят быстро реагировать на любую ситуацию», — добавил Гладков.

До этого глава «Укрэнерго» Александр Брехт заявлял, что Украину ждет одна из самых тяжелых зим за три года.

По его словам, в компании готовятся к нескольким сценариям развития событий, при худшем из них жителей страны ждут длительные отключения света — до восьми часов.

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ сдетонировал во дворе жилого дома.