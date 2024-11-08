На Украине поймали представлявшихся военкомами мошенников

Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали группу мошенников из Одессы, которые вымогали деньги у военнообязанных граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Одесской области.

По информации надзорного ведомства, аферисты останавливали на улице мужчин призывного возраста, представляясь работниками территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) и полиции.

«[Злоумышленники] под предлогом проверки документов требовали [у граждан] предъявить военные удостоверения. В случае отказа, они запугивали принудительной доставкой в ТЦК и требовали деньги для решения этого вопроса», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что мошенников поймали с поличным. Их взяли под стражу во время получения четырех тыс. гривен (порядка 9,5 тыс. рублей) и $3000 (около 390 тыс. рублей) от одного из пострадавших.

Кроме того, правоохранители задержали еще нескольких аферистов, получивших деньги от двух других обманутых мужчин. Те передали злоумышленникам 39 тыс. гривен (порядка 92 тыс. рублей) и 38 тыс. гривен (около 90 тыс. рублей).

«Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в прокуратуре.

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