Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине поймали представлявшихся военкомами мошенников

В Одессе задержали аферистов, вымогавших деньги под видом сотрудников военкомата

close
РИА «Новости»

Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали группу мошенников из Одессы, которые вымогали деньги у военнообязанных граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Одесской области.

По информации надзорного ведомства, аферисты останавливали на улице мужчин призывного возраста, представляясь работниками территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) и полиции.

«[Злоумышленники] под предлогом проверки документов требовали [у граждан] предъявить военные удостоверения. В случае отказа, они запугивали принудительной доставкой в ТЦК и требовали деньги для решения этого вопроса», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что мошенников поймали с поличным. Их взяли под стражу во время получения четырех тыс. гривен (порядка 9,5 тыс. рублей) и $3000 (около 390 тыс. рублей) от одного из пострадавших.

Кроме того, правоохранители задержали еще нескольких аферистов, получивших деньги от двух других обманутых мужчин. Те передали злоумышленникам 39 тыс. гривен (порядка 92 тыс. рублей) и 38 тыс. гривен (около 90 тыс. рублей).

«Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в прокуратуре.

Ранее на Украине задержали стража порядка, подрабатывавшего переправкой уклонистов в Приднестровье.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами