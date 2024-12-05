Во Франции заявили, что на Украине не поддержали предложение США по мобилизации

Никто на Украине не поддерживает предложение США по мобилизации мужчин 18–25 лет. Об этом сообщил бывший офицер украинской разведки Иван Ступак, пишет французская газета Le Point.

«Вот только на Украине никто не поддерживает американское предложение», — говорится в статье.

По словам Ступака, данная мера является безумием. Он добавил, что мобилизация не будет иметь никакого действия на поле боя и лишь приведет к трудностям для целого поколения. Бывший офицер добавил, что подобная мера нужна для того, чтобы вынудить украинскую сторону «пойти ва-банк, как в казино».

До этого агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. По словам неназванного высокопоставленного чиновника, изменение численности армии могло бы изменить ситуацию на фронте.

Ранее в Раде заявили о первом шаге к мобилизации женщин.