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Минобороны подтвердило переговоры Герасимова с американским генералом Брауном

МО РФ: разговор Герасимова и генерала Брауна состоялся по инициативе России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Телефонный разговор начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльза Брауна состоялся 27 ноября по инициативе российской стороны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что Герасимов уведомил о предстоящих учениях для предотвращения возможных инцидентов. В министерстве уточнили, что они могут возникнуть из-за близкого расположения к району предстоящих мероприятий кораблей США и НАТО.

О переговорах Герасимова и Брауна утром 5 декабря сообщил официальный представитель КНШ Джерил Дорси. По его данным, они говорили о рисках эскалации конфликта и возможностях предотвращения просчетов и эскалации между двумя странами применительно к Украине.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне опасаются увольнения Трампом чернокожего генерала.

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