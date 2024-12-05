Герасимов провел переговоры по Украине с американским генералом Брауном

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльз Браун 27 ноября обсудили по телефону вопросы безопасности, включая конфликт на Украине. Об этом сообщил официальный представитель КНШ Джерил Дорси в интервью американскому каналу ABC.

Это был первый их разговор после назначения Брауна. По данным Дорси, они говорили о рисках эскалации конфликта и возможностях предотвращения просчетов и эскалации между двумя странами применительно к Украине. Герасимов также сообщил о планах запуска российских ракет в Средиземном море, что связано с недавними учениями ВМФ и ВКС России.

25 июня состоялись переговоры шефа Пентагона Ллойда Остина с министром обороны России Андреем Белоусовым. Это был первый телефонный разговор между министрами с тех пор, как Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту главы Минобороны РФ. Тогда звонил Остин.

На этот раз, 12 июля, Белоусов позвонил американскому коллеге, чтобы передать предупреждение. Как сообщают источники NYT, российская сторона узнала о подготовке украинской тайной операции, которая, как посчитали в Москве, была одобрена США.

Журналисты пишут, что чиновники Пентагона были удивлены этим обвинением и не знали об упоминаемой операции. После разговора между Остином и Белоусовым, американцы связались с украинцами и призвали их ничего не затевать.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне опасаются увольнения Трампом чернокожего генерала.